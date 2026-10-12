Разведданные США помогают предупреждать украинцев о запусках баллистики, - "Флэш"

"Флэш" напомнил, что сейчас в СМИ появились слухи об угрозах США прекратить передачу разведданных Украине. По его словам, США предоставляют Украине разведывательную информацию самого разного характера.

"Одной из составляющих этой информации является сообщение о запусках (подготовке к запуску) баллистических ракет. Эта информация нужна прежде всего гражданскому населению, чтобы у людей было время пройти в укрытие", - добавил он.

Бескрестнов добавил, что он не верит, что США могут оставить Украину без настолько важной информации, поскольку речь идет и выживании мирных украинцев.

Слухи об угрозах США

Напомним, на днях президент США Дональд Трамп заявил о договоренности с российским диктатором Владимиром Путиным по увеличению поставок российского дизеля на американский и мировой рынки.

На этом фоне Axios со ссылкой на украинского чиновника сообщило, что во время переговоров американские представители угрожали прекратить передачу Украине разведывательных данных, если Силы обороны продолжат наносить удары по российским НПЗ. При этом представитель США отрицал, что такая угроза звучала.