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Розвернули на кордоні. У Фінляндії повідомили про десятки автомобілів, які не пустили з РФ

Вівторок 19 вересня 2023 16:56
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Розвернули на кордоні. У Фінляндії повідомили про десятки автомобілів, які не пустили з РФ Фото: Ілюстративне фото (рос ЗМІ)
Автор: Дмитро Браславський

За минулі вихідні Фінляндія не пропустила в країну 37 автомобілів з російською реєстрацією.

Про це заявив начальник міжнародного автомобільного пункту пропуску Фінляндії Ваалімаа Юссі Пеккала, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yle.

За її словами, за минулі вихідні на кордон із Фінляндією прибув 81 зареєстрований у Росії автомобіль.

При цьому з них 37 змушені були повернутися у РФ або в Норвегію, звідки вони намагалися потрапити до Фінляндії.

Як ще росіяни намагалися потрапити до Фінляндії

За даними Митної служби, 44 автомобілі з російською реєстрацією мали підстави для в'їзду в країну.

При цьому автобусний рух на кордоні РФ і Фінляндії зріс після введення нових обмежень. Про це заявив директор відділу митного контролю Самі Ракшит.

Пеккала додає, що санкції поширюються на транспортні засоби, а не на людей. Громадяни РФ, які мають підстави для в'їзду до Фінляндії, можуть залишити свій автомобіль на російському боці кордону і поїхати далі на автобусі.

Заборона на в'їзд авто з російськими номерами

13 вересня Естонія, Литва та Латвія оголосили, що після роз'яснень Єврокомісії щодо санкцій більше не впускатимуть на свою територію автомобілі з російськими номерами.

Так, у разі прибуття на кордон машини з російською реєстрацією водій і пасажири повинні будуть змушені повернутися до РФ, або вони зможуть перетнути кордон без авто, яке можуть конфіскувати.

Потім стало відомо, що Фінляндія слідом за країнами Балтії має намір заборонити в'їзд легкових автомобілів з російською реєстрацією.

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