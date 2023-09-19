Развернули на границе. В Финляндии сообщили о десятках автомобилей, которые не пустили из РФ
За минувшие выходные Финляндия не пропустила в страну 37 автомобилей с российской регистрацией.
Об этом заявил начальник международного автомобильного пункта пропуска Финляндии Ваалимаа Юсси Пеккала, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yle.
По ее словам, за минувшие выходные на границу с Финляндией прибыл 81 зарегистрированный в России автомобиль.
При этом из них 37 вынуждены были вернуться в РФ или в Норвегию, откуда они пытались попасть в Финляндию.
Как еще россияне пытались попасть в Финляндию
По данным Таможенной службы, 44 автомобиля с российской регистрацией имели основания для въезда в страну.
При этом автобусное движение на границе РФ и Финляндии выросло после введения новых ограничений. Об этом заявил директор отдела таможенного контроля Сами Ракшит.
Пеккала добавляет, что санкции распространяются на транспортные средства, а не на людей. Граждане РФ, которые имеют основания для въезда в Финляндию, могут оставить свой автомобиль на российской стороне границы и поехать дальше на автобусе.
Запрет на въезд авто с русскими номерами
13 сентября Эстония, Литва и Латвия объявили, что после разъяснений Еврокомиссии по поводу санкций больше не будут впускать на свою территорию автомобили с российскими номерами.
Так, в случае прибытия на границу машины с российской регистрацией водитель и пассажиры должны будут вынуждены вернуться в РФ или они смогут пересечь границу без авто, которое могут конфисковать.
Затем стало известно, что Финляндия вслед за странами Балтии намерена запретить въезд легковых автомобилей с российской регистрацией.
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