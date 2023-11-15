Для розв’язання проблеми боргів в енергетиці Мінфін має виконати розпорядження уряду, - експерт

"Змушений констатувати, що хоч вже середина листопада, а проблема взаємних боргів на енергоринку розміром понад 60 млрд (гривень, - ред.) не просунулося далі розмов. Хоча від її розв’язання напряму залежить те, наскільки успішно Україна зможе пройти цей опалювальний сезон", - написав він.

Кушнірук додав, що "Енергоатом" завдяки успішній ремонтній кампанії вийшов на чіткий графік розрахунків з "Гарантованим покупцем" по послузі із забезпечення доступних цін на електроенергію для населення. Компанія на 100% здійснює поточні виплати та закриває борги минулих періодів.

"Єдина частина боргу, яку компанія об’єктивно не може виплатити - це близько 17 млрд грн, що накопичилися у 2022 році через окупацію Запорізької АЕС, яка давала "Енергоатому" 40% доходів. Проте я нагадаю, що Кабмін своєю постановою №483 зобов’язав Міністерство фінансів визначити джерела фінансування та порядок компенсації учасникам ринку, на яких покладено ПСО. Тому у Мінфіні зобов’язані виконати постанову уряду, щоб розв’язати проблему боргів на енергоринку", - зазначив він.

Нагадаємо, раніше "Енергоатом" закликав Мінфін визначити джерела покриття витрат на підтримку тарифу для населення.