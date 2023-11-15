Для решения проблемы долгов в энергетике Минфин должен выполнить распоряжение Кабмина, - эксперт

"Вынужден констатировать, что хоть уже середина ноября, а проблема взаимных долгов на энергорынке размером более 60 млрд (гривен, - ред.) не продвинулась дальше разговоров. Хотя от ее решения напрямую зависит то, насколько успешно Украина сможет пройти этот отопительный сезон", - написал он.

Кушнирук добавил, что "Энергоатом" благодаря успешной ремонтной кампании вышел на четкий график расчетов с "Гарантированным покупателем" по услуге по обеспечению доступных цен на электроэнергию для населения. Компания на 100% производит текущие выплаты и закрывает долги прошлых периодов.

"Единственная часть долга, которую компания объективно не может выплатить – это около 17 млрд грн, накопившихся в 2022 году из-за оккупации Запорожской АЭС, которая давала "Энергоатому" 40% доходов. Однако я напомню, что Кабмин своим постановлением №483 обязал Министерство финансов определить источники финансирования и порядок компенсации участникам рынка, на которых возложено ПСО. Поэтому в Минфине обязаны выполнить постановление правительства, чтобы решить проблему долгов на энергорынке", - отметил он.

Напомним, ранее "Энергоатом" призвал Минфин определить источники покрытия расходов на поддержку тарифа для населения.