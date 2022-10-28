Розумний будинок — доступні рішення від Цитруса

Багато хто думає, що розумний будинок — це щось дуже дороге та створюється ще на етапі ремонту. Цитрус розвінчує цю думку, пропонуючи готові бюджетні рішення, які допоможуть захистити вашу оселю та додати їй функціональності.

Все ще є сумніви? Розказуємо на прикладах.

Комплект безпеки

Датчик руху + Датчик вібрації + Датчик відкриття вікон і дверей + G2H Camera Hub

Цей набір допоможе вам захистити житло та завжди знати, що там відбувається. Датчики та камера фіксують рухи та вібрації, і в разі підозрілої активності одразу надсилають вам сповіщення на смартфон.

Якщо у вас є діти, їх буде не так страшно залишати самих вдома, адже ви зможете дистанційно спостерігати за ними.

У Цитрусі повна вартість вашого спокою складає всього 6 146 грн — загальна вартість комплекту з трьох датчиків та камери.

Розумне освітлення — комфорт, затишок та економія

Світлодіодна смартстрічка Yeelight LED Lightstrip Plus 1S допоможе створити вдома казкову атмосферу. Це чудове доповнення вашого інтер’єру. Завдяки клейкій поверхні її дуже просто кріпити до будь-яких поверхонь — хочете прикрасьте вітальню або полиці в дитячій кімнаті, чи може шафки на кухні — втілюйте будь-які ідеї.

Для налаштування стрічки та керування нею можна використовувати пульт, смартфон чи голосовий помічник через розумну колонку.

А якщо вам стане замало стандартних 2-х метрів стрічки, подовжити її можна за допомогою Yeelight LED Lightstrip Extension 1S — це додатковий метр краси та радості.

Настінний вимикач Yeelight Bluetooth Wall Switch — центр керування освітлювальних приладів вашого “розумного будинку”. З його допомогою можна вмикати/вимикати сумісні лампи та світильники, змінювати яскравість та тон світла, налаштовувати режим роботи. Все, що потрібно, це під’єднати вимикач до електромережі та підключити за допомогою Bluetooth до світильника — отак просто це працює.

Більше рішень для облаштування будинку розумними ґаджетами можна знайти на сайті Цитруса.