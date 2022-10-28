Умный дом – доступные решения от Цитруса

Многие думают, что умный дом — это очень дорогое и создается еще на этапе ремонта. Цитрус развенчивает это мнение, предлагая готовые бюджетные решения, которые помогут защитить ваш дом и придать ему функциональности.

Все еще есть сомнения? Рассказываем на примерах.

Комплект безопасности

Датчик движения + Датчик вибрации + Датчик открытия окон и дверей + G2H Camera Hub

Этот набор поможет вам защитить жилье и всегда знать, что там происходит. Датчики и камера фиксируют движения и вибрации, и при подозрительной активности сразу отправляют вам уведомления на смартфон.

Если у вас есть дети, их будет не так страшно оставлять одних дома, ведь вы сможете дистанционно наблюдать за ними.

В Цитрусе полная стоимость вашего спокойствия составляет всего 6 146 грн – общая стоимость комплекта из трех датчиков и камеры.

Умное освещение – комфорт, уют и экономия

Светодиодная смартлента Yeelight LED Lightstrip Plus 1S поможет создать дома сказочную атмосферу. Это отличное дополнение вашего интерьера. Благодаря клейкой поверхности ее очень просто крепить к любым поверхностям – хотите украсьте гостиную или полки в детской комнате, или, может, шкафчики на кухне – воплощайте любые идеи.

Для настройки ленты и управления ею можно использовать пульт, смартфон или голосовой помощник через умную колонку.

А если вам станет мало стандартных 2-х метров ленты, продлить ее можно с помощью Yeelight LED Lightstrip Extension 1S – это дополнительный метр красоты и радости.

Настенный выключатель Yeelight Bluetooth Wall Switch – центр управления осветительных приборов вашего "умного дома". С его помощью можно включить/выключать совместимые лампы и светильники, изменять яркость и тон света, настраивать режим работы. Все, что нужно, это подключить выключатель к электросети и подсоединиться с помощью Bluetooth к светильнику, так просто это работает.

Больше решений для обустройства дома умными гаджетами можно найти на сайте Цитруса.