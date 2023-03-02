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Понимают, что ВСУ не остановятся. Россия направила срочников укреплять защиту в Крыму

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Четверг 02 марта 2023 15:34
Понимают, что ВСУ не остановятся. Россия направила срочников укреплять защиту в Крыму Фото: Россия направила срочников укреплять защиту в Крыму (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Российские оккупанты осознают, что ВСУ не намерены останавливаться на правом берегу Днепра и будут продвигаться дальше. Направили срочников для усиления защиты Крыма.

Об этом заявила представитель Объединенного координационного прессцентра Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк, пишет РБК-Украина со ссылкой на Military Media Center.

"Россияне осознавали, что Силы обороны Украины не остановятся на правом берегу реки Днепр, они будут продвигаться и дальше. Обустройство более глубоких рубежей обороны - это продолжение работы, которую они уже начали в самом начале обустройства на левом берегу", - пояснила Гуменюк.

По словам представителя Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга, Россия направила усилия в сторону Крыма, подтянула туда дополнительные инженерные подразделения из состава срочников из Челябинской области, которые помогают оккупантам рыть там окопы.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что секретарь СНБО Алексей Данилов заявил о необходимости смены приоритетов в стратегии деоккупации Крыма.

Как отметил президент Украины Владимир Зеленский, только освобождение Крыма от российских оккупантов поможет установить мир в нашей стране.

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