"Розтягування Росії". Путін назвав свою версію війни в Україні

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що в основі війни в Україні нібито лежить політика геополітичних опонентів Кремля, спрямована на "розтягування історичної Росії".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на РБК .

"Поділяй і владарюй. Ось вони (опоненти - ред.) завжди намагалися це зробити, намагаються це зробити і зараз. А наша мета в іншому - в об'єднанні російського народу", - сказав Путін в ефірі програми "Москва. Кремль. Путін".

Диктатору поставили питання, чи не підходить РФ до небезпечної межі. Путін заявив, що не вважає її "такою вже небезпечною".

"Я вважаю, що ми діємо у правильному напрямку, ми захищаємо свої національні інтереси, інтереси наших громадян, наших людей. І іншого вибору, окрім захисту наших громадян, у нас просто немає", - сказав глава Кремля.

Нагадаємо, раніше Путін заявляв, що метою Росія є якнайшвидше закінчити війну проти України, а не загострювати ситуацію далі.

При цьому раніше в російському Генштабі вигадали нову мету РФ у війні проти України.

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