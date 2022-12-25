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"Растаскивание России". Путин назвал свою версию войны в Украине

Новина українською →
Россия, Воскресенье 25 декабря 2022 11:59
"Растаскивание России". Путин назвал свою версию войны в Украине Фото: президент России Владимир Путин (kremlin.ru)
Автор: Елизавета Драбкина

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что в основе войны в Украине лежит якобы политика геополитических оппонентов Кремля, направленная на "растаскивание исторической России".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на РБК.

"Разделяй и властвуй. Вот они (оппоненты - ред.) всегда старались это сделать, пытаются это сделать и сейчас. А наша-то цель в другом - в объединении русского народа", - сказал Путин в эфире программы "Москва. Кремль. Путин".

Диктатору задали вопрос, не подходит ли РФ к опасной черте. Путин заявил, что не считает ее "такой уж опасной".

"Я считаю, что мы действуем в правильном направлении, мы защищаем свои национальные интересы, интересы наших граждан, наших людей. И другого выбора, кроме как защита наших граждан, у нас просто нет", - сказал глава Кремля.

Напомним, ранее Путин заявлял, что целью Россия является поскорее закончить войну против Украины, а не заострять ситуацию дальше.

При этом ранее в российском Генштабе придумали новую цель РФ в войне против Украины.

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