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Розстріляв цивільних під Києвом. Поліція передала в суд справу окупанта

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Київська область, П'ятниця 03 березня 2023 19:44
Розстріляв цивільних під Києвом. Поліція передала в суд справу окупанта Фото: поліція передала в суд справу окупанта, що розстріляв цивільних (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Каріна Левицька

В Київській області повідомили про підозру військовослужбовця РФ, який розстрілював цивільних.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Національну поліцію України.

Поліцейські встановили, що у березні минулого року поблизу населеного пункту Мрія Бучанського району військовий РФ розстріляв двох беззбройних цивільних чоловіків.

Йому було повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, щодо порушення законів та звичаїв війни.

Наразі матеріали передано до суду для здійснення спеціального досудового розслідування. За скоєний злочин підозрюваному загрожує до 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення.

Нагадаємо, сьогодні п'ятьом бойовикам так званої "ДНР" також повідомили про підозру. Вони брали участь у штурмах українських міст у Донецькій області.

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Російська Федерація Київська область окупанти
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