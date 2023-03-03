Штурмували міста в Донецькій області. СБУ повідомила про підозру бойовикам

П'ятьом бойовикам так званої "ДНР" повідомили про підозру. Вони брали участь у штурмах українських міст у Донецькій області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки України в Telegram .

У СБУ зазначили, що зібрали докази вини ще п'ятьох учасників окупаційних угруповань росіян, які воювали проти України.

Фото: бойовики, яким повідомили про підозру (t.me/SBUkr)

"Ними є бойовики терористичних організацій "ДНР", яких на початку повномасштабного вторгнення "перевели" до складу штурмових підрозділів 1-го та 2-го армійських корпусів південного військового округу Росії. Зловмисники потрапили в полон українських захисників під час бойових зіткнень на східному фронті", - розповіли правоохоронці.

Одним із полонених виявився бойовик, який з 2014 року перебував у складі так званого "розвідувального управління республіканської гвардії "ДНР". Він займався охороною секретних в'язниць росіян, в яких незаконно утримували учасників руху опору. Після початку повномасштабної війни він брав участь у штурмах міст Донецької області.

Ще два бойовики вступили до так званої "народної міліції "ДНР", де вони стали стрільцями. Підозрювані обстрілювали населені пункти на сході України.

Також серед полонених артилерист, який брав участь у боях проти ЗСУ у районі Василівки та Кам'янки Донецької області, та військовослужбовець танкового батальйону, який обстрілював житлові квартали та енергетичну інфраструктуру України.

Усі зловмисники зараз перебувають під вартою.