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Расстрелял гражданских под Киевом. Полиция передала в суд дело оккупанта

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Киевская область, Пятница 03 марта 2023 19:44
Расстрелял гражданских под Киевом. Полиция передала в суд дело оккупанта Фото: полиция передала в суд дело оккупанта расстрелявшего гражданских (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Карина Левицкая

В Киевской области сообщили о подозрении военнослужащего РФ, расстреливавшего гражданских.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальную полицию Украины.

Полицейские установили, что в марте прошлого года вблизи населенного пункта Мечта Бучанского района военный РФ расстрелял двух безоружных гражданских мужчин.

Ему было поставлено в известность о подозрении в совершении уголовного правонарушения, о нарушении законов и обычаев войны.

Пока материалы переданы в суд для осуществления специального досудебного расследования. За совершенное преступление подозреваемому грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Напомним, сегодня пяти боевикам так называемой "ДНР" также сообщили о подозрении. Они принимали участие в штурмах украинских городов в Донецкой области.

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