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Розстріляв чоловіка під Бучею. СБУ викрила чергового зловмисника з розвідки РФ

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Київ, Вівторок 06 грудня 2022 12:40
Розстріляв чоловіка під Бучею. СБУ викрила чергового зловмисника з розвідки РФ Фото: СБУ викрила чергового зловмисника з розвідки РФ (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

СБУ встановила російського загарбника, який вчинив умисне вбивство цивільного під час захоплення Київської області. Ним виявився тимчасово виконуючий обов’язки начальника розвідки 64-ї окремої мотострілкової бригади ЗС РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ.

"Перебуваючи у складі сухопутних підрозділів агресора, він брав безпосередню участь у захопленні населених пунктів Бучанського району", - йдеться в повідомленні.

Розстріляв чоловіка під Бучею. СБУ викрила чергового зловмисника з розвідки РФ

Встановлено, що під час окупації селища Гавронщина російський капітан зупинив посеред вулиці беззбройного місцевого жителя і вдарив його в обличчя прикладом автомата. Потім зловмисник здійснив постріли у тулуб потерпілого.

"Згідно з висновком судово-медичної експертизи, людина загинула від численних вогнепальних поранень тіла і втрати крові", - додають в СБУ.

На підставі зібраних матеріалів слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

Як повідомлялось, в Україні з 24 лютого правоохоронці офіційно зареєстрували 47 734 воєнних злочини російських агресорів та зрадників.

Зокрема, як пишуть ЗМІ, російський солдат Микита Чибрін, військова частина якого перебувала у Бучі, зміг виїхати до Іспанії та готовий співпрацювати з міжнародним розслідуванням злочинів окупантів.

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