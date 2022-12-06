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Расстрелял мужчину под Бучей. СБУ разоблачила очередного преступника в разведке РФ

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Киев, Вторник 06 декабря 2022 12:40
Расстрелял мужчину под Бучей. СБУ разоблачила очередного преступника в разведке РФ Фото: СБУ разоблачила очередного преступника в разведке РФ (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

СБУ установила российского захватчика, совершившего умышленное убийство мужчины во время захвата Киевской области. Им оказался временно исполняющий обязанности начальника разведки 64-й отдельной мотострелковой бригады ВС РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.

"Находясь в составе сухопутных подразделений агрессора, он принимал непосредственное участие в захвате населенных пунктов Бучанского района", - говорится в сообщении.

Расстрелял мужчину под Бучей. СБУ разоблачила очередного преступника в разведке РФ

Установлено, что во время оккупации поселка Гавронщина, российский капитан остановил посреди улицы безоружного местного жителя и ударил его в лицо прикладом автомата. Затем злоумышленник произвел выстрелы в туловище потерпевшего.

"Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, человек погиб от многочисленных огнестрельных ранений тела и потери крови", - добавляют в СБУ.

На основании собранных материалов следователи Службы безопасности сообщили фигуранту о подозрении по ч. 2 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщалось, в Украине с 24 февраля правоохранители официально зарегистрировали 47 734 военных преступлений российских агрессоров и предателей.

В частности, как пишут СМИ, российский солдат Никита Чибрин, военная часть которого находилась в Буче, смог уехать в Испанию и готов сотрудничать с международным расследованием преступлений оккупантов.

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