Расстрелял мужчину под Бучей. СБУ разоблачила очередного преступника в разведке РФ

СБУ установила российского захватчика, совершившего умышленное убийство мужчины во время захвата Киевской области. Им оказался временно исполняющий обязанности начальника разведки 64-й отдельной мотострелковой бригады ВС РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ .

"Находясь в составе сухопутных подразделений агрессора, он принимал непосредственное участие в захвате населенных пунктов Бучанского района", - говорится в сообщении.

Установлено, что во время оккупации поселка Гавронщина, российский капитан остановил посреди улицы безоружного местного жителя и ударил его в лицо прикладом автомата. Затем злоумышленник произвел выстрелы в туловище потерпевшего.

"Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, человек погиб от многочисленных огнестрельных ранений тела и потери крови", - добавляют в СБУ.

На основании собранных материалов следователи Службы безопасности сообщили фигуранту о подозрении по ч. 2 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.