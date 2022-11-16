ua ru
Ср, 16 листопада News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Російський військовий погодився дати свідчення про злочини окупантів у Бучі, - ЗМІ

Новость на русском →
Середа 16 листопада 2022 15:56
Російський військовий погодився дати свідчення про злочини окупантів у Бучі, - ЗМІ Ілюстративне фото: російський військовий погодився дати свідчення про злочини окупантів у Бучі (t.me/zsuwar)
Автор: Іван Носальський

Російський солдат Микита Чибрін, військова частина якого перебувала у Бучі, зміг виїхати до Іспанії та готовий співпрацювати з міжнародним розслідуванням злочинів окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву засновника проекту Gulagu.net Володимира Осєчкіна.

За його словами, Чибрін служив у військовій частині №51460 - 64 мотострілецькій бригаді, яка дислокується у селі Князі-Волконське Хабаровського краю. Члени цього підрозділу, за даними української розвідки, чинили масові вбивства мирних українців у Бучі.

Осєчкін додає, що Чибріна "обманним шляхом" перекинули в Україну і він кілька місяців перебував у тиловій службі. Пізніше він зміг втекти із зони бойових дій до Росії, потім з РФ до Казахстану, а звідти він поїхав до Мадрида.

"Микита був у підрозділі зв'язку і має важливу інформацію, він хоче співпрацювати з міжнародним розслідуванням у Гаазі та ООН, і не хоче повертатися до Росії", - зазначає засновник Gulagu.net.

При цьому він уточнив, що Чибрін не брав участі у бойових діях та не вбивав українців.

Нагадаємо, раніше Головне управління розвідки Міноборони опублікувало імена російських окупантів, причетних до військових злочинів у Бучі. Йдеться про 64-у окрему мотострілецьку бригаду 35-ї загальновійськової армії.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Буча Війська РФ Війна Росії проти України
NEWS
У Зеленського назвали єдиного винного в падінні ракет у Польщі
У Зеленського назвали єдиного винного в падінні ракет у Польщі
DAILY
Морський бій. Чого не вистачає флоту України і що робити з військовими базами у Криму
Юлія Акимовакоресподент Морський бій. Чого не вистачає флоту України і що робити з військовими базами у Криму