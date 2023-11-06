Розстріли на Майдані: до суду передали справу проти співробітників "чорної роти Беркута"

Деталі справи

Розслідуванням встановлено, що 20 лютого 2014 року на вулиці Інститутській у місті Києві обвинувачені виконали завідомо злочинний наказ і вчинили у співучасті з іншими правоохоронцями низку тяжких та особливо тяжких злочинів, організованих вищим керівництвом держави.

"Вони застосували до учасників акцій протесту табельну гладкоствольну та автоматичну нарізну вогнепальну зброю, споряджену бойовими припасами. Унаслідок цього загинуло 48 і дістали вогнепальні поранення 90 мітингувальників", - йдеться у повідомленні.

Фото: Обвинувачені (facebook.com/pgo.gov.ua)

Надалі знаряддя скоєння злочину було викрадено, пошкоджено і приховано. Під час розслідування частину зброї знайшли та ідентифікували.

У чому їх звинувачують

Прокурори Офісу генпрокурора скерували до суду обвинувальний акт стосовно п'ятьох міліціонерів роти спеціального призначення ПМОП "Беркут", підпорядкованого ГУМВС України в місті Києві.

Обвинуваченим інкриміновано:

незаконне перешкоджання організації або проведенню зборів, мітингів;

перевищення службових повноважень;

вчинення терористичного акту;

умисні вбивства та закінчені замахи на умисне вбивство двох і більше учасників акцій протесту;

викрадення табельної вогнепальної зброї.

У прокуратурі додали, що у зв'язку з переховуванням обвинувачених на території країни-агресора і набуттям ними громадянства РФ, справу в суді розглядатимуть за спеціальною заочною процедурою.

Справи Майдану

Раніше повідомлялося, що строки давності у частині справ, які стосуються розгону студентів на Майдані, спливають у грудні цього року.

Також розслідування справи розстрілу мітингувальників на Майдані Незалежності у Києві 18-20 лютого 2014 року вже завершено. До суду направлено обвинувальні акти стосовно колишнього президента Віктора Януковича та 9 екс-чиновників.

У жовтні Святошинський районний суд Києва оголосив рішення у справі про розстріли людей на вулиці Інститутській у лютому 2014 року.