Розстріл автоколони під Куп'янськом: стало відомо про нову жертву та порятунок двох дітей

Фото: прокурори виявили ще одну жертву розстрілу автоколони під Куп'янськом (t.me/prokuratura_kharkiv)

Під Куп'янськом Харківської області знайшли ще одного загиблого під час розстрілу окупантів колони автомобілів в кінці вересня. 19-річний юнак став 26 жертвою масового вбивства росіян.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генпрокурора.

Після розстрілу автомобільної колони він, поранений, пройшов близько 1,5 км та помер у посадці. "17 жовтня прокурори Харківської обласної прокуратури спільно зі слідчими СБУ з урахуванням показань свідків по шляху можливого відходу поранених виявили 26 жертву розстрілу російськими військовими колони автівок - 19-річного юнака", - йдеться в повідомленні. Крім того, під час розстрілу вдалось врятувати двох дітей - хлопчика віком 1,1 років та дівчинку, якій 5,5 років. "Їхні батьки загинули. Дітей врятували небайдужі перехожі", - додали в відомстві, зазначивши, що діти перебувають у безпеці та вже передані рідним. .