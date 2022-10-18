Расстрел автоколонны под Купянском: стало известно о новой жертве и спасении двух детей

Под Купянском Харьковской области обнаружили еще одного погибшего при расстреле оккупантов колонны автомобилей в конце сентября. 19-летний юноша стал 26 жертвой массового убийства россиян.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генпрокурора.

После расстрела автомобильной колонны он, раненный прошел около 1,5 км и умер в посадке.

"17 октября прокуроры Харьковской областной прокуратуры совместно со следователями СБУ с учетом свидетельских показаний по пути возможного ухода раненых обнаружили 26 жертву расстрела российскими военными колонны автомобилей - 19-летнего юноши", - говорится в сообщении.

Кроме того, во время расстрела удалось спасти двух детей - мальчика в возрасте 1,1 года и девочку, которой 5,5 лет.

"Их родители погибли. Детей спасли неравнодушные прохожие", - добавили в ведомстве, отметив, что дети находятся в безопасности и уже переданы родным.