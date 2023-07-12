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Розслідування вибухів на "Північних потоках": Німеччина повідомила про нову знахідку

Фото: на місці вибуху "Північних потоків" Німеччина знайшла сліди підводної вибухівки (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Німеччина повідомила Раду Безпеки ООН про сліди підводної вибухівки, виявлені на яхті, яку за версією слідства могли використовувати для здійсненню вибуху на "Північних потоках".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Німеччина, Швеція та Данія, які проводять окремі розслідування щодо вибухів на "Північних потоках-2", напередодні засідання Радбезу ООН надіслали оновлену інформацію щодо результатів слідства.

У спільному листі йдеться про те, що Німеччина розслідує "підозрілий чартер вітрильної яхти", яка була орендована таким чином, щоб "приховати особистість справжнього фрахтувальника". Німецькі слідчі у пробах, взятих із яхти, виявили сліди підводної вибухівки.

"Є підозри, що дане судно могло використовуватися для перевезення вибухових речовин, що вибухнули на газопроводах "Північний потік – 1" та "Північний потік – 2". За експертними оцінками, підготовлені водолази могли закріпити вибухівку в місцях пошкодження газопроводів прокладених морським дном на глибині приблизно від 70 до 80 метрів", - йдеться у повідомленні Німеччини.

Вибухи на "Північних потоках"

У вересні 2022 року на двох нитках газопроводу "Північний потік", що з'єднують Росію та Німеччину дном Балтійського моря, почався витік газу. Пізніше експерти встановили, що причиною виявилися вибухи.

У Швеції основним сценарієм підриву російських газопроводів називають причетність державних структур. Приватна ініціатива можлива лише в теорії. Повідомлялося, що Росія могла підірвати газопроводи, щоб не платити неустойки за контрактами.

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Північний потік-2Розслідування