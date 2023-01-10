Розслідування справи Трампа щодо можливого втручання у вибори в Джорджії завершили

У США завершили розслідування можливого втручання екс-президента Дональда Трампа у вибори 2020 року в Джорджії. Наблизивши справу до можливих кримінальних звинувачень проти нього.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AP.

Йдеться про Спеціальне велике журі в Атланті.

Як пише видання, суддя Роберт Макберні, який здійснював нагляд за розслідуванням, у судовому наказі, опублікованому в понеділок, зазначив, що "спеціальне велике журі підготувало остаточний звіт і розпускається".

"Тривале розслідування було одним з декількох по всій країні, які загрожують юридичною небезпекою для Трампа на тлі його спроби повернутися у Білий дім", - зазначає AP.

Тепер же рішення про те, чи звертатися за обвинувальним висновком до звичайного великого журі, прийматиме окружний прокурор округу Фултон Фані Вілліс. Натомість прес-секретар Вілліс Джефф ДіСантіс заявив, що "офіс не має жодних коментарів щодо завершення роботи колегії".

"У своєму наказі суддя Роберт Макберні написав, що спеціальне велике журі рекомендує оприлюднити свій звіт. Він призначив слухання на 24 січня, щоб визначити, чи слід оприлюднити весь звіт або його частину, і сказав, що окружній прокуратурі та ЗМІ буде надана можливість висунути аргументи на цьому слуханні", - йдеться в матеріалі AP.

Як підсумок пояснюється, що цей спеціально створений орган (Спеціальне велике журі в Атланті) не уповноважений виносити обвинувальні висновки, а покликаний надати відповідні рекомендації прокуророві округу. На їх основі окружний прокурор Фані Вілліс має ухвалити подальше рішення.

Видання нагадує, що з червня Спеціальне велике журі заслухало свідчення десятків свідків у цій справі, у тому числі численних близьких соратників Трампа, таких як колишній мер Нью-Йорка та адвокат Трампа Руді Джуліані та сенатор Ліндсі Грем з Південної Кароліни.

Зазначається, що минулого місяця комітет Палати представників, який розслідує заколот 6 січня 2021 року, у своєму підсумковому звіті стверджував, що Трамп злочинно брав участь у "багатокомпонентній змові" з метою скасування законних результатів президентських виборів 2020 року і не вжив заходів, щоб зупинити своїх прихильників від нападу на Капітолій. У звіті завершилося позачергове 18-місячне розслідування щодо колишнього президента та насильницького нападу.

Нагадаємо, нещодавно Комітет Конгресу США, який розслідує штурм Капітолія, заявив про необхідність пред'явити кримінальне звинувачення екс-президенту Дональду Трампу.

Додамо, 21 жовтня стало відомо, що Комітет Палати представників, який займається розслідуванням штурму Капітолію в січні 2021 року, направив Трампу повістки для надання свідчень у Конгресі.

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