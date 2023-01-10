Расследование дела Трампа о возможном вмешательстве в выборы в Джорджии завершили

В США завершили расследование возможного вмешательства экс-президента Дональда Трампа в выборы 2020 года в Джорджии. Приблизив дело к возможным уголовным обвинениям против него.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AP.

Речь идет о Специальном большом жюри в Атланте.

Как пишет издание, судья Роберт Макберни, осуществлявший надзор за расследованием, в судебном приказе, опубликованном в понедельник, отметил, что "специальное жюри подготовило окончательный отчет и распускается".

"Длительное расследование было одним из нескольких по всей стране, угрожающих юридической опасностью для Трампа на фоне его попытки вернуться в Белый дом", - отмечает AP.

Теперь же решение о том, обращаться ли за обвинительным заключением к обычному большому жюри, будет принимать окружной прокурор округа Фултон Фанни Уиллис. В то же время пресс-секретарь Уиллис Джефф ДиСантис заявил, что "офис не имеет никаких комментариев относительно завершения работы коллегии".

"В своем приказе судья Роберт Макберни написал, что специальное большое жюри рекомендует обнародовать свой отчет. Он назначил слушание на 24 января, чтобы определить, следует ли обнародовать весь отчет или его часть, и сказал, что окружной прокуратуре и СМИ будет предоставлена возможность выдвинуть аргументы на этом слушании", - говорится в материале AP.

Как итог, объясняется, что этот специально созданный орган (Специальное большое жюри в Атланте) не уполномочен выносить обвинительные выводы, а призван предоставить соответствующие рекомендации прокурору округа. На их основе окружной прокурор Фани Уиллис должен принять дальнейшее решение.

Издание напоминает, что с июня Специальное большое жюри заслушало показания десятков свидетелей по этому делу, в том числе многочисленных близких соратников Трампа, таких как бывший мэр Нью-Йорка и адвокат Трампа Руди Джулиани, и сенатор Линдси Грэм из Южной Каролины.

Отмечается, что в прошлом месяце комитет Палаты представителей, расследующий мятеж 6 января 2021 года, в своем итоговом отчете утверждал, что Трамп преступно участвовал в "многокомпонентном сговоре" с целью отмены законных результатов президентских выборов 2020 года и не принял меры, чтобы остановить своих сторонников от нападения на Капитолий. В отчете завершилось внеочередное 18-месячное расследование бывшего президента и насильственного нападения.

Напомним, недавно Комитет Конгресса США, расследующий штурм Капитолия, заявил о необходимости предъявить уголовное обвинение экс-президенту Дональду Трампу.

Добавим, 21 октября стало известно, что Комитет Палаты представителей, занимающийся расследованием штурма Капитолия в январе 2021 года, направил Трампу повестки для дачи показаний в Конгрессе.

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