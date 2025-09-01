Розслідування щодо збитків "Нафтогазу" на 26 млн: що каже Щербенко

Колишній директор з енергоефективності та управління майном групи "Нафтогаз" Віталій Щербенко заперечив звинувачення ДБР у зловживанні службовим становищем та завданні збитків державі на 26 млн грн.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на допис у Facebook Віталія Щербенка.

Справа щодо збитків "Нафтогазу"

Як встановило слідство, екс-директор з енергоефективності та управління майном "Групи Нафтогаз" підписав договір оренди адмінбудівлі у Києві ще до завершення ремонтних робіт. Попри те, що працівники не могли переїхати в офіс, орендна плата вже нараховувалася.

У ДБР заявили, що через це державі в особі НАК "Нафтогаз України" було завдано понад 26 млн грн збитків.

Колишньому посадовцю було повідомлено про підозру за ч.2 ст.364 КК України. Санкція статті передбачає покарання до шести років ув’язнення.

За даними джерел РБК-Україна, йдеться про Віталія Щербенка, який з 2015 по 2022 рік обіймав посаду директора з енергоефективності та управління майном Групи "Нафтогаз".

Реакція Щербенка

Реагуючи на повідомлення в ЗМІ, Віталій Щербенко прокоментував ситуацію у своєму Facebook.

Він заперечує провину та пояснює справу інакше. Щербенко заявив, що договір оренди було підписано після завершення основних ремонтних робіт, а залишалися лише дрібні недоліки.

"Уявіть, що ваша родина мешкає в аварійному будинку, і ви орендуєте нове житло, яке готове для проживання, але потребує дрібних доробок. Ви переїжджаєте, бо це безпечніше. Так було і з "Нафтогазом": переїзд на вул. Михайлівську почався ще в листопаді 2021 року, про що компанія офіційно повідомляла", - сказав Щербенко.

Скриншот facebook.com/vitaliy.shcherbenko

За його словами, твердження звинувачення про "три місяці простою" не відповідає дійсності. Щербенко також наголосив, що рішення про переїзд було колегіальним, а не його особистим.

Екс-посадовець зазначає, що готовий співпрацювати зі слідством і впевнений у знятті звинувачень.