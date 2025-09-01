ua en ru
Расследование по убыткам "Нафтогаза" на 26 млн: что говорит Щербенко

Понедельник 01 сентября 2025 17:25
Расследование по убыткам "Нафтогаза" на 26 млн: что говорит Щербенко Фото: ДБР расследует ущерб "Нафтогазу" (GettyImages)
Автор: Александр Мороз

Бывший директор по энергоэффективности и управлению имуществом группы "Нафтогаз" Виталий Щербенко отрицает обвинение ДБР в злоупотреблении служебным положением и нанесении ущерба государству на 26 млн грн.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение в Facebook Виталия Щербенко.

Дело об убытках "Нафтогаза"

Как установило следствие, экс-директор по энергоэффективности и управлению имуществом "Группы Нафтогаз" подписал договор аренды админздания в Киеве еще до завершения ремонтных работ. Несмотря на то, что работники не могли переехать в офис, арендная плата уже начислялась.

В ДБР заявили, что из-за этого государству в лице НАК "Нафтогаз Украины" было нанесено более 26 млн грн ущерба.

Бывшему чиновнику было поставлено в известность о подозрении по ч.2 ст.364 УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание до шести лет заключения.

По данным источников РБК-Украина, речь идет о Виталии Щербенко, который с 2015 по 2022 год занимал должность директора по энергоэффективности и управлению имуществом Группы "Нафтогаз".

Реакция Щербенко

Реагируя на сообщения в СМИ, Виталий Щербенко прокомментировал ситуацию в своем Facebook.

Он отрицает вину и объясняет дело иначе. Щербенко заявил, что договор аренды был подписан по завершении основных ремонтных работ, а оставались лишь мелкие недостатки.

"Представьте, что ваша семья живет в аварийном доме, и вы арендуете новое жилье, которое готово для проживания, но нуждается в мелких доработках. Вы переезжаете, потому что это безопаснее. Так было и с "Нафтогазом": переезд на ул. Михайловскую начался еще в ноябре 2021 года, о чем компания официально сообщала", - сказал Щербенко.

Расследование по убыткам &quot;Нафтогаза&quot; на 26 млн: что говорит ЩербенкоСкриншот facebook.com/vitaliy.shcherbenko

По его словам, утверждение обвинения о "трех месяцах простоя" не соответствует действительности. Щербенко также подчеркнул, что решение о переезде было коллегиальным, а не его личным.

Экс-чиновник отмечает, что готов сотрудничать со следствием и уверен в снятии обвинений.

