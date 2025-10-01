Розслідування щодо вбивства росіянами письменника Вакуленка завершено: деталі справи

Слідчі завершили розслідування вбивства окупантами дитячого письменника Володимира Вакуленка та інших цивільних мешканців Ізюмського району Харківської області у 2022 році.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу поліції Харківської області.

Як повідомляється, поліцейські в ході досудового розслідування зібрали безперечні докази причетності командира роти, його заступника, командира взводу та кулеметника до воєнних злочинів на території села Капитолівка.

Всі вони уродженці Луганської області, служили в 4 роті 4 батальйону 204 стрілецького полку мобілізаційного резерву "ЛНР" 2-го армійського корпусу 8-ої загально військової армії Південного воєнного округу збройних сил РФ.

Однією з жертв жорстоких злочинів окупантів став 49-річний український дитячий письменник Володимир Вакуленко. Військовослужбовці РФ пропонували йому співпрацю і намагалися примусити відмовитися від проукраїнської позиції та патріотичних поглядів.

За це письменник поплатився життям: його били, катували, стріляли з пістолета по ногах, тримали в нелюдських умовах. В будинку, де він мешкав разом з батьком і неповнолітнім сином, проводили численні обшуки. Пізніше бойовики вивезли його до місця своєї дислокації та вбили.

За результатами експертизи, причиною смерті Володимира Вакуленка стали вогнепальні поранення. З його тіла експерти вилучили дві кулі від пістолета Макарова. У нього були зламані пальці на руці.

Також встановлено причетність цих чотирьох військових незаконного збройного формування до катувань і вбивства ще двох мешканців Ізюмського району.

У березні 2022 року окупанти у лісовому масиві помітили двох чоловіків 50 та 75 років, які збирали шишки для розпалювання самовара. Погрожуючи зброєю, бойовики захопили їх та відвезли до льоху, де впродовж тижня утримували, катували й знущалися.

Згодом, 50-річного чоловіка забили до смерті у лісосмузі, а 75-річного застрелили.

Ще в рамках досудового слідства правоохоронці встановили безпосередню причетність підозрюваних до вбивства 58-річного місцевого мешканця, який раніше проходив військову службу під час проведення АТО на території Луганської та Донецької областей, його разом з іншими тримали у льоху, піддавали тортурам та розстріляли, здійснивши кілька пострілів у голову.

Дивом вдалося врятуватися від загибелі від рук окупантів 56-річному чоловіку. З метою отримання відомостей, що цікавили ворога, протягом тижня до нього застосовували фізичне насилля, але потім чоловіка відпустили.

Слідчі завершили досудове розслідування за ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1, 2 ст. 438 КК України. Обвинувальний акт скеровано до суду.