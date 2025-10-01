ua en ru
Ср, 01 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Вибори в Молдові Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Надзвичайні події

Розслідування щодо вбивства росіянами письменника Вакуленка завершено: деталі справи

Середа 01 жовтня 2025 16:44
UA EN RU
Розслідування щодо вбивства росіянами письменника Вакуленка завершено: деталі справи Фото: письменник Володимир Вакуленко (facebook.com/wakulenko.k.wolodimir)
Автор: Тетяна Степанова

Слідчі завершили розслідування вбивства окупантами дитячого письменника Володимира Вакуленка та інших цивільних мешканців Ізюмського району Харківської області у 2022 році.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу поліції Харківської області.

Як повідомляється, поліцейські в ході досудового розслідування зібрали безперечні докази причетності командира роти, його заступника, командира взводу та кулеметника до воєнних злочинів на території села Капитолівка.

Всі вони уродженці Луганської області, служили в 4 роті 4 батальйону 204 стрілецького полку мобілізаційного резерву "ЛНР" 2-го армійського корпусу 8-ої загально військової армії Південного воєнного округу збройних сил РФ.

Однією з жертв жорстоких злочинів окупантів став 49-річний український дитячий письменник Володимир Вакуленко. Військовослужбовці РФ пропонували йому співпрацю і намагалися примусити відмовитися від проукраїнської позиції та патріотичних поглядів.

За це письменник поплатився життям: його били, катували, стріляли з пістолета по ногах, тримали в нелюдських умовах. В будинку, де він мешкав разом з батьком і неповнолітнім сином, проводили численні обшуки. Пізніше бойовики вивезли його до місця своєї дислокації та вбили.

За результатами експертизи, причиною смерті Володимира Вакуленка стали вогнепальні поранення. З його тіла експерти вилучили дві кулі від пістолета Макарова. У нього були зламані пальці на руці.

Також встановлено причетність цих чотирьох військових незаконного збройного формування до катувань і вбивства ще двох мешканців Ізюмського району.

У березні 2022 року окупанти у лісовому масиві помітили двох чоловіків 50 та 75 років, які збирали шишки для розпалювання самовара. Погрожуючи зброєю, бойовики захопили їх та відвезли до льоху, де впродовж тижня утримували, катували й знущалися.

Згодом, 50-річного чоловіка забили до смерті у лісосмузі, а 75-річного застрелили.

Ще в рамках досудового слідства правоохоронці встановили безпосередню причетність підозрюваних до вбивства 58-річного місцевого мешканця, який раніше проходив військову службу під час проведення АТО на території Луганської та Донецької областей, його разом з іншими тримали у льоху, піддавали тортурам та розстріляли, здійснивши кілька пострілів у голову.

Дивом вдалося врятуватися від загибелі від рук окупантів 56-річному чоловіку. З метою отримання відомостей, що цікавили ворога, протягом тижня до нього застосовували фізичне насилля, але потім чоловіка відпустили.

Слідчі завершили досудове розслідування за ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1, 2 ст. 438 КК України. Обвинувальний акт скеровано до суду.

Вбивство письменника Вакуленка

Нагадаємо, 24 березня 2022 року російські окупанти вбили дитячого письменника з Харківської області Володимира Вакуленка.

Лише через рік поліція назвала імена тих, хто скоїв цей злочин. Ними виявилися уродженці Луганська, які вже мали судимості за крадіжки та злочини, пов’язані з наркотиками.

Читайте РБК-Україна в Google News
Харків Війна в Україні
Новини
В Одесі проведуть масштабну перевірку після зливи, яка призвела до загибелі людей
В Одесі проведуть масштабну перевірку після зливи, яка призвела до загибелі людей
Аналітика
"Заздрю тим, хто думає, що скоро кінець війни": історії захисників від АТО і до сьогодні
Василина Копиткокореспондент РБК-Україна "Заздрю тим, хто думає, що скоро кінець війни": історії захисників від АТО і до сьогодні