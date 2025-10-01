Расследование об убийстве россиянами писателя Вакуленко завершено: детали дела

Следователи завершили расследование убийства оккупантами детского писателя Владимира Вакуленко и других гражданских жителей Изюмского района Харьковской области в 2022 году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Харьковской области.

Как сообщается, полицейские в ходе досудебного расследования собрали неоспоримые доказательства причастности командира роты, его заместителя, командира взвода и пулеметчика к военным преступлениям на территории села Капитоловка.

Все они уроженцы Луганской области, служили в 4 роте 4 батальона 204 стрелкового полка мобилизационного резерва "ЛНР" 2-го армейского корпуса 8-й общевойсковой армии Южного военного округа вооруженных сил РФ.

Одной из жертв жестоких преступлений оккупантов стал 49-летний украинский детский писатель Владимир Вакуленко. Военнослужащие РФ предлагали ему сотрудничество и пытались заставить отказаться от проукраинской позиции и патриотических взглядов.

За это писатель поплатился жизнью: его били, пытали, стреляли из пистолета по ногам, держали в нечеловеческих условиях. В доме, где он жил вместе с отцом и несовершеннолетним сыном, проводили многочисленные обыски. Позже боевики вывезли его к месту своей дислокации и убили.

По результатам экспертизы, причиной смерти Владимира Вакуленко стали огнестрельные ранения. Из его тела эксперты изъяли две пули от пистолета Макарова. У него были сломаны пальцы на руке.

Также установлена причастность этих четырех военных незаконного вооруженного формирования к пыткам и убийству еще двух жителей Изюмского района.

В марте 2022 года оккупанты в лесном массиве заметили двух мужчин 50 и 75 лет, которые собирали шишки для разжигания самовара. Угрожая оружием, боевики захватили их и отвезли в погреб, где в течение недели удерживали, пытали и издевались.

Впоследствии, 50-летнего мужчину забили до смерти в лесополосе, а 75-летнего застрелили.

Еще в рамках досудебного следствия правоохранители установили непосредственную причастность подозреваемых к убийству 58-летнего местного жителя, который ранее проходил военную службу во время проведения АТО на территории Луганской и Донецкой областей, его вместе с другими держали в погребе, подвергали пыткам и расстреляли, осуществив несколько выстрелов в голову.

Чудом удалось спастись от гибели от рук оккупантов 56-летнему мужчине. С целью получения сведений, которые интересовали врага, в течение недели к нему применяли физическое насилие, но потом мужчину отпустили.

Следователи завершили досудебное расследование по ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1, 2 ст. 438 УК Украины. Обвинительный акт направлен в суд.