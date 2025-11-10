Розслідування підриву "Північних потоків" розкололо Європу через Україну, - WSJ

Розслідування "Північного потоку" і причетність України

Як пише видання, протягом трьох років команда німецьких детективів щоранку збиралася в штаб-квартирі федеральної поліції в Потсдамі, намагаючись з’ясувати, хто стоїть за вибухами газопроводів "Північний потік".

Слідство дійшло висновку, який може викликати напруження у Європі: нібито за операцією стояв елітний український військовий підрозділ

За даними німецької поліції та прокуратури, розроблено "чітку картину" того, як елітний український військовий підрозділ провів атаки під безпосереднім керівництвом тодішнього верховного головнокомандувача Збройних сил України генерала Валерія Залужного.

Слідчі відстежували компанії з прокату човнів, телефони та номерні знаки, що стало підставою для ордерів на арешт трьох солдатів спецпідрозділу та чотирьох ветеранів-глибоководників. Метою операції, за версією німецьких слідчих, було зменшення нафтових доходів Росії та обмеження її економічних зв’язків із Німеччиною.

Вирішальним доказом стала зерниста чорно-біла фотографія, на якій видно обличчя українського водолаза.

За допомогою програм для розпізнавання облич слідчі швидко ідентифікували його профілі у соцмережах та професійних базах.

Підозрюваних вивезли дипломатами

Одного з водолазів нібито транспортували з Польщі до України на автомобілі з дипломатичними номерами, за кермом якого був український військовий аташе. Уряд України коментарі щодо інциденту не надавав.

Іншого підозрюваного, командира групи, затримали в Італії. Його ідентифікували як Сергія К., 46-річного ветерана СБУ, який брав участь у обороні Києва на початку російського вторгнення. Перед арештом його кілька місяців відстежували, зокрема його маршрути через Польщу, Чехію та Італію.

Коли Сергія виводили з суду, він підняв три пальці у вигляді українського тризуба, демонструючи підтримку Батьківщини. Адвокат заявив, що його підзахисний невинний, а навіть якщо діяв - то у межах військової операції на захист України, і тому має імунітет.

Політичні наслідки для Європи

Тепер, коли справу готують до суду, у Берліні побоюються розколу серед союзників України. Рішення італійського суду щодо екстрадиції Сергія К. може визначити, чи перетвориться справа "Північного потоку" на дипломатичну кризу.