Розслідування підриву ГЕС. Кулеба негативно відреагував на пропозицію Туреччини

"У нас уже був цей досвід. Це все гра в піддавки з росіянами. Коли в Оленівці вбили наших військовополонених і ми сказали ООН: надішліть місію свою, розслідуйте. Ви думаєте, вони туди доїхали? Я вам більше скажу: ця місія була тихо закрита ООН, яка називається "без шуму і пилу", - заявив глава міністерства.

Водночас він запропонував міжнародним інституціям приїхати до Києва і розслідувати постійні атаки на українську столицю.

Підрив Каховської ГЕС

Днями російські військові умисно здійснили підрив дамби Каховської ГЕС. Внаслідок інциденту низка населених пунктів у Херсонській, Миколаївській, Запорізькій та Дніпропетровській областях пішли під воду.

Найскладніша ситуація у Херсонській області, де затоплено вже 600 кв. км. При цьому лівий берег Дніпра, який поки що перебуває під ворожою окупацією, постраждав найбільше. Однак росіяни не допомагають мешканцям у затоплених районах, а навпаки забороняють евакуюватися.

Окрім того, в окупованих Олешках через затоплення загинуло три людини, а у Василівці Миколаївської області відомо про одну жертву.

Пропозиція Туреччини

Під час розмови з українським президентом Володимиром Зеленським президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що для детального розслідування вибуху на Каховській ГЕС може бути створена комісія за участю експертів з України та Росії, а також ООН і міжнародного співтовариства, включаючи Туреччину.

Пізніше Ердоган провів переговори з російським диктатором Володимиром Путіним.Вони також обговорили ситуацію навколо Каховської гідроелектростанції.

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