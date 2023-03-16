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Розслідування ООН встановило широкий спектр воєнних злочинів РФ в Україні

Ілюстративне фото: розслідування ООН встановило широкий спектр воєнних злочинів РФ в Україні (facebook.com/mod mil rus)
Автор: Іван Носальський

Під час розслідування, яке провели під керівництвом ООН, було встановлено, що Росія скоїла широкий спектр воєнних злочинів в Україні.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian, про це йдеться у доповіді за підсумками розслідування.

У документі стверджується, що російські окупанти катували, вбивали мирних жителів поза бойовими діями та депортували дітей.

Незалежна міжнародна комісія з розслідування подій в Україні встановила, що російські війська робили "невиборчі та непропорційні" напади і не вжили заходів щодо захисту українського населення.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Адміністрація президента США Джо Байдена офіційно звинуватила Росію у "злочинах проти людяності" через вторгнення в Україну.

Також ми писали, що у Нідерландах анонсували створення Міжнародного центру з кримінального переслідування за агресію РФ проти України.

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ООНВійна Росії проти України