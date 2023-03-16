Расследование ООН установило широкий спектр военных преступлений РФ в Украине

В ходе расследования, которое провели под руководством ООН, было установлено, что Россия совершила широкий спектр военных преступлений в Украине.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian , об этом говорится в докладе по итогам расследования.

Независимая международная комиссия по расследованию событий в Украине установила, что российские войска совершали "неизбирательные и непропорциональные" нападения и не приняли мер по защите украинского населения.

В документе утверждается, что российские оккупанты пытали, убивали мирных жителей вне боевых действий и депортировали детей.

Напомним, ранее стало известно, что Администрация президента США Джо Байдена официально обвинила Россию в "преступлениях против человечности" из-за вторжения в Украину.

Также мы писали, что в Нидерландах анонсировали создание Международного центра по уголовному преследованию за агрессию РФ против Украины.

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