Расследование ООН установило широкий спектр военных преступлений РФ в Украине

В ходе расследования, которое провели под руководством ООН, было установлено, что Россия совершила широкий спектр военных преступлений в Украине.
Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian, об этом говорится в докладе по итогам расследования.
В документе утверждается, что российские оккупанты пытали, убивали мирных жителей вне боевых действий и депортировали детей.
Независимая международная комиссия по расследованию событий в Украине установила, что российские войска совершали "неизбирательные и непропорциональные" нападения и не приняли мер по защите украинского населения.
Напомним, ранее стало известно, что Администрация президента США Джо Байдена официально обвинила Россию в "преступлениях против человечности" из-за вторжения в Украину.
Также мы писали, что в Нидерландах анонсировали создание Международного центра по уголовному преследованию за агрессию РФ против Украины.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.