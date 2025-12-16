Розслідування БЕБ та ДБР щодо виробників дронів: які загрози це створює

Публікація видання "Українські виробники дронів у полоні між політикою та успіхом" присвячена аналізу діяльності Бюро економічної безпеки (БЕБ) та Державного бюро розслідувань (ДБР) у секторі оборонних технологій. Зокрема йдеться, про наслідки розслідувань та експертиз, розпочатих влітку 2025 року стосовно низки технологічних компаній.

За даними медіа, процесуальні дії вплинули на роботу виробників українських безпілотних систем, зокрема моделей "Кажан" та "Шмавік", попри замовлення з боку Міністерства оборони, фінансування країн Європи та зацікавленість США.

Аналогічна ситуація, як пише Forbes, спостерігається і з виробниками дронів "Немезіс", а також чеським фондом, що забезпечує фінансування поставок FPV-дронів для потреб ЗСУ.

Засновник компанії "Реактивні Дрони" Олексій Колесник у коментарі виданню зазначив, що дії правоохоронних органів ускладнюють ланцюги постачання комплектуючих та сповiльнюють передачу техніки безпосередньо в експлуатацію. На думку підприємця, поточна ситуація створює додаткове навантаження на багатьох учасників ринку.

У Forbes вказують на те, що міжнародних партнерів турбує ситуація з виробництвом дронів в Україні на фоні того, що російсько-українська війна увійшла в вирішальну фазу. Крім того, у США фіксують спроби зачистити український ринок виробництва дронів під окремих гравців.

У статті висловлюється занепокоєння, що тривалий тиск на галузь, на тлі дискусій про відкриття експорту озброєння і водночас корупційних скандалів, може підірвати можливість критичної військово-технічної співпраці між Україною та ключовими партнерами.