Расследования БЭБ и ГБР по производителям дронов: какие угрозы это создает

Публикация издания "Украинские производители дронов в плену между политикой и успехом" посвящена анализу деятельности Бюро экономической безопасности (БЭБ) и Государственного бюро расследований (ГБР) в секторе оборонных технологий. В частности, речь идет о последствиях расследований и экспертиз, начатых летом 2025 года относительно ряда технологических компаний.

По данным медиа, процессуальные действия повлияли на работу производителей украинских беспилотных систем, в частности моделей "Кажан" и "Шмавик", несмотря на заказы со стороны Министерства обороны, финансирование стран Европы и заинтересованность США.

Аналогичная ситуация, как пишет Forbes, наблюдается и с производителями дронов "Немезис", а также чешским фондом, обеспечивающим финансирование поставок FPV-дронов для нужд ВСУ.

Основатель компании "Реактивные Дроны" Алексей Колесник в комментарии изданию отметил, что действия правоохранительных органов усложняют цепи поставок комплектующих и замедляют передачу техники непосредственно в эксплуатацию. По мнению предпринимателя, текущая ситуация создает дополнительную нагрузку на многих участников рынка.

В Forbes указывают, что международных партнеров беспокоит ситуация с производством дронов в Украине на фоне того, что российско-украинская война вошла в решающую фазу. Кроме того, в США фиксируют попытки зачистить украинский рынок производства дронов под отдельных игроков.

В статье выражается обеспокоенность, что длительное давление на отрасль, на фоне дискуссий об открытии экспорта вооружения и одновременно коррупционных скандалов, может подорвать возможность критического военно-технического сотрудничества между Украиной и ключевыми партнерами.