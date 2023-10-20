ua en ru
Пт, 20 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Розслідування аварії на газопроводі Balticconnector: Фінляндія зв'язалася з РФ та Китаєм

Гельсінкі, П'ятниця 20 жовтня 2023 16:41
UA EN RU
Розслідування аварії на газопроводі Balticconnector: Фінляндія зв'язалася з РФ та Китаєм Фото: Фінляндія зв'язалася з РФ та Китаєм з приводу аварії на Balticconnector (pixabay.com)
Автор: Іван Носальський

Влада Фінляндії зв'язалася з Китаєм та Росією з приводу розслідування аварії на газопроводі Balticconnector, що сталася 8 жовтня.

Як повідомляє РБК-Україна, про це Міністерство закордонних справ Фінляндії заявило в коментарі Reuters.

Міністерство звернулося до Китаю за допомогою у встановленні контакту з судном NewNew Polar Bear, яке знаходилося в районі Balticconnector у момент початку витоку.

При цьому МЗС Фінляндії зв'язалося з російською владою, щоб "заявити про серйозність питання" та повідомити про початок розслідування.

Що передувало

Нагадаємо, у ніч на 8 жовтня на Balticconnector відбулася розгерметизація. Однією з версій є навмисне пошкодження газопроводу. Фінські ЗМІ вже неодноразово припускали, що до інциденту причетна Росія.

За інформацією поліції Фінляндії, перед аварією біля Balticconnector помітили російське та китайське судна.

Учора, 19 жовтня, фінські правоохоронці завершили розслідування на місці події.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Китай Газ Финляндия Балтийское море
NEWS
Експерт пояснив зростання втрат у російських військ на фронті
Експерт пояснив зростання втрат у російських військ на фронті
DAILY
Штурм Авдіївки та оточення Бахмута. Що відбувається на фронті і де чекати на прорив ЗСУ
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Штурм Авдіївки та оточення Бахмута. Що відбувається на фронті і де чекати на прорив ЗСУ