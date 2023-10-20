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Расследование аварии на газопроводе Balticconnector: Финляндия связалась с РФ и Китаем

Хельсинки, Пятница 20 октября 2023 16:41
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Расследование аварии на газопроводе Balticconnector: Финляндия связалась с РФ и Китаем Фото: Финляндия связалась с РФ и Китаем по поводу аварии на Balticconnector (pixabay.com)
Автор: Иван Носальский

Власти Финляндии связались с Китаем и Россией по поводу расследования аварии на газопроводе Balticconnector, которая произошла 8 октября.

Как сообщает РБК-Украина, об этом Министерство иностранных дел Финляндии заявило в комментарии Reuters.

Министерство обратилось к Китаю за помощью в установлении контакта с судном NewNew Polar Bear, которое находилось в районе Balticconnector в момент начала утечки.

При этом МИД Финляндии связалось с российскими властями, чтобы "заявить о серьезности вопроса" и уведомить о начале расследования.

Что предшествовало

Напомним, в ночь на 8 октября на Balticconnector произошла разгерметизация. Одной из версий является намеренное повреждение газопровода. Финские СМИ уже неоднократно допускали, что к инциденту причастна Россия.

По информации полиции Финляндии, перед аварией возле Balticconnector заметили российское и китайское суда.

Вчера, 19 октября, финские правоохранители завершили расследование на месте происшествия.

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