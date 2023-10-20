Расследование аварии на газопроводе Balticconnector: Финляндия связалась с РФ и Китаем
Власти Финляндии связались с Китаем и Россией по поводу расследования аварии на газопроводе Balticconnector, которая произошла 8 октября.
Как сообщает РБК-Украина, об этом Министерство иностранных дел Финляндии заявило в комментарии Reuters.
Министерство обратилось к Китаю за помощью в установлении контакта с судном NewNew Polar Bear, которое находилось в районе Balticconnector в момент начала утечки.
При этом МИД Финляндии связалось с российскими властями, чтобы "заявить о серьезности вопроса" и уведомить о начале расследования.
Что предшествовало
Напомним, в ночь на 8 октября на Balticconnector произошла разгерметизация. Одной из версий является намеренное повреждение газопровода. Финские СМИ уже неоднократно допускали, что к инциденту причастна Россия.
По информации полиции Финляндии, перед аварией возле Balticconnector заметили российское и китайское суда.
Вчера, 19 октября, финские правоохранители завершили расследование на месте происшествия.
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