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Поліція Фінляндії завершила розслідування на місці аварії газопроводу Balticconnector

Четвер 19 жовтня 2023 18:39
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Поліція Фінляндії завершила розслідування на місці аварії газопроводу Balticconnector Фото: поліція Фінляндії завершила розслідування на місці аварії газопроводу Balticconnector (pixabay.com)
Автор: Іван Носальський

Фінська поліція завершила слідчі дії на місці пошкодження газопроводу Balticconnector у Балтійському морі.

Про це сказано у заяві поліції Фінляндії, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

У заяві поліції йдеться про те, що тепер буде проведено аналіз зразків, які були зібрані на місці події у співпраці зі збройними силами та береговою охороною Фінляндії.

"Незважаючи на те, що огляд місця події у зв'язку з пошкодженням газопроводу завершено, розслідування та присутність правоохоронців у цьому районі продовжуються", - уточнили в поліції.

Там додали, що територію навколо пошкодження газопроводу буде "широко обстежено".

Пошкодження Balticconnector

Нагадаємо, у ніч на 8 жовтня у Балтійському морі було пошкоджено газопровід Balticconnector та телекомунікаційний кабель, які з'єднують Фінляндію та Естонію.

Командувач ВМС Естонії Юрій Саска розповів, що газопровід виглядає так, ніби "хтось розірвав його зі сторони".

У Фінляндії припускають, що за пошкодженням газопроводу стоїть "якась держава".

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Естонія Газ Финляндия Балтийское море
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