У США знайшли мертвою колишню федеральну прокурорку Джесіку Абер. Вона розслідувала витоки ЦРУ, шахрайство росіян та військові злочини в Україні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на New York Post.
Колишню прокурорку США у Східному окрузі Вірджинії Джессіку Абер знайшли мертвою у власному будинку в суботу, 24 березня.
Поліція Александрії виявила її без свідомості о 9:20 ранку. Влада розслідує обставини смерті 43-річної юристки.
До своєї відставки в січні Абер вела низку важливих справ. Вона очолювала розслідування щодо колишнього аналітика ЦРУ Асіфа Рахмана, який злив у Telegram секретні документи про ізраїльський удар по Ірану.
Також вела справу проти керівників компанії Eleview International Inc., які контрабандою вивозили в Росію американські технології на суму понад шість мільйонів доларів. Крім того, прокуратура під її керівництвом висунула обвинувачення двом громадянам Росії в масштабному кібершахрайстві та відмиванні грошей.
Абер також брала участь у першому кримінальному переслідуванні російських військових за злочини проти громадянина США в Україні. Четверо російських військових звинувачуються у викраденні і тортурах американця в Херсонській області.
Влада Александрії заявила, що причину та обставини смерті Абер встановить судово-медична експертиза. За попередніми даними, вона померла через давню медичну проблему.
Двоє колишніх високопоставлених чиновників Мін'юсту США також заявили, що слідчі не знайшли ознак насильницької смерті.
Міжнародна група WarCAT, яка діяла під час адміністрації Байдена, зосередилася на наданні допомоги українським прокурорам і правоохоронцям, допомагаючи з матеріально-технічним забезпеченням, навчанням та сприянням у передачі справ про воєнні злочини, скоєні росіянами, в українські суди.
Однією з важливих справ стало застосування закону про воєнні злочини США для пред'явлення обвинувачень чотирьом російським солдатам у катуванні американця в Україні.
Водночас, Міністерство юстиції США без зайвого галасу поінформувало європейських чиновників про те, що Сполучені Штати виходять із багатонаціональної групи.
Вона була створена для розслідування дій людей, відповідальних за вторгнення в Україну, включно з Володимиром Путіним.