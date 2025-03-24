Розслідувала витоки ЦРУ та російські злочини: експрокурора США знайшли мертвою

Колишню прокурорку США у Східному окрузі Вірджинії Джессіку Абер знайшли мертвою у власному будинку в суботу, 24 березня.

Поліція Александрії виявила її без свідомості о 9:20 ранку. Влада розслідує обставини смерті 43-річної юристки.

До своєї відставки в січні Абер вела низку важливих справ. Вона очолювала розслідування щодо колишнього аналітика ЦРУ Асіфа Рахмана, який злив у Telegram секретні документи про ізраїльський удар по Ірану.

Також вела справу проти керівників компанії Eleview International Inc., які контрабандою вивозили в Росію американські технології на суму понад шість мільйонів доларів. Крім того, прокуратура під її керівництвом висунула обвинувачення двом громадянам Росії в масштабному кібершахрайстві та відмиванні грошей.

Абер також брала участь у першому кримінальному переслідуванні російських військових за злочини проти громадянина США в Україні. Четверо російських військових звинувачуються у викраденні і тортурах американця в Херсонській області.

Влада Александрії заявила, що причину та обставини смерті Абер встановить судово-медична експертиза. За попередніми даними, вона померла через давню медичну проблему.

Двоє колишніх високопоставлених чиновників Мін'юсту США також заявили, що слідчі не знайшли ознак насильницької смерті.