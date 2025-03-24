Расследовала утечки ЦРУ и российские преступления: экс-прокурора США нашли мертвой

В США нашли мертвой бывшего федерального прокурора Джессику Абер. Она расследовала утечки ЦРУ, мошенничество россиян и военные преступления в Украине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на New York Post.
Бывшего прокурора США в Восточном округе Вирджинии Джессику Абер нашли мертвой в собственном доме в субботу, 24 марта.
Полиция Александрии обнаружила ее без сознания в 9:20 утра. Власти расследуют обстоятельства смерти 43-летней юристки.
До своей отставки в январе Абер вела ряд важных дел. Она возглавляла расследование в отношении бывшего аналитика ЦРУ Асифа Рахмана, который слил в Telegram секретные документы об израильском ударе по Ирану.
Также вела дело против руководителей компании Eleview International Inc., которые контрабандой вывозили в Россию американские технологии на сумму более шести миллионов долларов. Кроме того, прокуратура под ее руководством предъявила обвинения двум гражданам России в масштабном кибермошенничестве и отмывании денег.
Абер также участвовала в первом уголовном преследовании российских военных за преступления против гражданина США в Украине. Четверо российских военных обвиняются в похищении и пытках американца в Херсонской области.
Власти Александрии заявили, что причину и обстоятельства смерти Абер установит судебно-медицинская экспертиза. По предварительным данным, она умерла из-за давней медицинской проблемы.
Двое бывших высокопоставленных чиновников Минюста США также заявили, что следователи не нашли признаков насильственной смерти.
Международная группа WarCAT, которая действовала во время администрации Байдена, сосредоточилась на оказании помощи украинским прокурорам и правоохранителям, помогая с материально-техническим обеспечением, обучением и содействием в передаче дел о военных преступлениях, совершенных россиянами, в украинские суды.
Одним из важных дел стало применение закона о военных преступлениях США для предъявления обвинений четырем российским солдатам в пытках американца в Украине.
В то же время, Министерство юстиции США без лишнего шума проинформировало европейских чиновников о том, что Соединенные Штаты выходят из многонациональной группы.
Она была создана для расследования действий людей, ответственных за вторжение в Украину, включая Владимира Путина.