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Расслабляться рано. Шмыгаль предупредил, что отключения света все еще возможны

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Пятница 17 февраля 2023 13:51
Расслабляться рано. Шмыгаль предупредил, что отключения света все еще возможны Фото: премьер-министр Украины Денис Шмыгаль (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Руслан Гаращенко

Уже почти неделю по всей Украине нет отключений света. Однако россияне продолжают свои атаки, поэтому расслабляться рано.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова премьер-министра Дениса Шмыгаля во время заседания Кабмина.

"Уже почти неделя по всей Украине нет отключений света. Четыре месяца террора, тысячи ракет и дронов, Россия потратила миллиарды долларов, но снова проигрывает, снова не способна сломать Украину на энергетическом фронте. Впрочем, атаки не прекращаются. Расслабляться очень рано", - сказал он.

Также Шмыгаль отметил, что несмотря на то, что дефицита электроэнергии в системе нет, ремонты энергооборудования растянутся на многие месяцы.

"Следует понимать, что в этих случаях отдельные регионы время от времени будут возвращаться к отключениям", - добавил глава правительства.

Напомним, ранее в компании ДТЭК предупреждали, что дефицит электроэнергии может вернуться в Украину в связи с запланированными в ближайшее время ремонтными работами на определенных блоках атомной и тепловой генерации.

Также министр энергетики Герман Галущенко заявил, что сегодня и на выходных энергосистема Украины будет работать с резервом мощности.

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