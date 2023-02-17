Расслабляться рано. Шмыгаль предупредил, что отключения света все еще возможны

Уже почти неделю по всей Украине нет отключений света. Однако россияне продолжают свои атаки, поэтому расслабляться рано.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова премьер-министра Дениса Шмыгаля во время заседания Кабмина.

"Уже почти неделя по всей Украине нет отключений света. Четыре месяца террора, тысячи ракет и дронов, Россия потратила миллиарды долларов, но снова проигрывает, снова не способна сломать Украину на энергетическом фронте. Впрочем, атаки не прекращаются. Расслабляться очень рано", - сказал он.

Также Шмыгаль отметил, что несмотря на то, что дефицита электроэнергии в системе нет, ремонты энергооборудования растянутся на многие месяцы.

"Следует понимать, что в этих случаях отдельные регионы время от времени будут возвращаться к отключениям", - добавил глава правительства.