Расслабляться рано. Шмыгаль предупредил, что отключения света все еще возможны
Уже почти неделю по всей Украине нет отключений света. Однако россияне продолжают свои атаки, поэтому расслабляться рано.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова премьер-министра Дениса Шмыгаля во время заседания Кабмина.
"Уже почти неделя по всей Украине нет отключений света. Четыре месяца террора, тысячи ракет и дронов, Россия потратила миллиарды долларов, но снова проигрывает, снова не способна сломать Украину на энергетическом фронте. Впрочем, атаки не прекращаются. Расслабляться очень рано", - сказал он.
Также Шмыгаль отметил, что несмотря на то, что дефицита электроэнергии в системе нет, ремонты энергооборудования растянутся на многие месяцы.
"Следует понимать, что в этих случаях отдельные регионы время от времени будут возвращаться к отключениям", - добавил глава правительства.
Напомним, ранее в компании ДТЭК предупреждали, что дефицит электроэнергии может вернуться в Украину в связи с запланированными в ближайшее время ремонтными работами на определенных блоках атомной и тепловой генерации.
Также министр энергетики Герман Галущенко заявил, что сегодня и на выходных энергосистема Украины будет работать с резервом мощности.
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