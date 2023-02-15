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В Україну може повернутися дефіцит електроенергії: у ДПЕК назвали причини

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Середа 15 лютого 2023 14:11
В Україну може повернутися дефіцит електроенергії: у ДПЕК назвали причини Фото: в Україну найближчим часом може повернутися дефіцит електроенергії (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Руслан Гаращенко

Дефіцит електроенергії може повернутися до України у зв'язку із запланованими найближчим часом ремонтними роботами на певних блоках атомної та теплової генерації.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на слова виконавчого директора ДТЕК Дмитра Сахарука в ефірі телемарафону.

За його словами, ситуація в енергосистемі країни покращилася через низку факторів, проте її не можна назвати стабільною.

"Вже через деякий час у нас заплановані регламентні роботи на деяких блоках атомної та теплової генерації, закінчиться паводок, тому ситуація змінюватиметься, і можливо знову виникатиме "дефіцит ресурсу", - сказав Сахарук.

Він також зазначив, що факторами відсутності дефіциту електроенергії, що фіксують останні чотири дні, є потепління, збільшення виробництва ВДЕ, запуск блоків атомної та відновлення блоків теплової генерації, паводків, а також імпорт електроенергії з ЄС.

"В результаті у нас збалансованість в енергосистемі. Така ситуація триватиме, доки буде комбінація цих компонентів. Чи є ситуація стабільною? Ні. Треба працювати далі для того, щоб її покращувати", - додав він.

Крім того, Сахарук прокоментував ситуацію зі світів на Одещині. За його словами, її вдалося покращити, проте для остаточної стабілізації енергетикам потрібно кілька тижнів за умови, що не буде нових обстрілів.

Нагадаємо, останні чотири дні в енергосистемі України відсутній дефіцит потужності. У зв'язку з чим ліміти споживання області не доводилися.

Раніше РБК-Україна писало, що в Україні в роботу вивели ще один блок однієї з електростанцій.

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