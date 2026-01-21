"Розшук" в ТЦК можна зняти. Як це зробити і чи треба йти до військкомату

Чому з’являється статус "розшуку" і як його прибрати

За словами експерта, такий статус зазвичай є наслідком порушення процедур обліку (наприклад, пропущений візит за повісткою або застарілі дані в базі «Оберіг»).

"Для зняття цього статусу необхідно виконати певні дії, але уникнення мобілізації без законних підстав для відстрочки є малоймовірним", – відзначає він.

Юридична практика передбачає три основні сценарії виправлення ситуації:

Адміністративна перевірка підстав. Якщо дані внесено помилково (наприклад, через технічний збій або некоректну адресу доставки повістки), статус можна скасувати через звернення до ТЦК.

"Якщо статус з’явився помилково (наприклад, повістка була надіслана на неправильну адресу), ТЦК може закрити провадження, а оператор вносить відповідні зміни до реєстру "Оберіг", після чого статус "У розшуку" зникає", – каже Михайло.

Фінансове врегулювання. Сплата штрафу за порушення правил обліку (статті 210, 210-1 КУпАП) тепер доступна в цифровому форматі.

"Нещодавно в Резерв+ стала доступною функція онлайн-сплати штрафів, що дозволяє зробити це без відвідування ТЦК. Після сплати штрафу ТЦК та СП звертається до Нацполіції для зняття особи з розшуку, про що з’являється сповіщення в застосунку", – деталізує фахівець.

Судове оскарження. Якщо особа вважає дії територіального центру неправомірними, вона має право звернутися до суду. Позитивне рішення автоматично анулює статус порушника.

Чи захищає сплата штрафу від призову?

Важливо розуміти, що закриття адміністративного провадження не є аналогом відстрочки.

"Виняток – випадки, коли статус "У розшуку" був помилковим, і після його зняття необхідність явки відпадає. Отже, питання мобілізації ніяк не корелюється з питанням зняття статусу "У розшуку", тому особа може бути мобілізована після явки в ТЦК та СП, навіть якщо метою візиту було просто зняти статус "У розшуку", – додає Лобунько.

Рекомендації для військовозобов'язаних:

Систематично перевіряйте стан свого профілю в "Резерв+", чи є там статус в "розшуку". З'ясуйте причини, чому ви отримали "розшук", якщо він є;

Завжди майте при собі документи, що підтверджують поважні причини для перенесення візитів ТЦК (медичні довідки тощо);

У разі виникнення спірних ситуацій з поліцією чи ТЦК краще залучати професійних юристів.

"Сплата штрафу онлайн спрощує процес зняття з розшуку, але не гарантує уникнення мобілізації без законних підстав для відстрочки. Для уникнення повторного потрапляння в розшук важливо своєчасно оновлювати дані та дотримуватися правил військового обліку", – підсумовує фахівець.