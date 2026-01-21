"Розыск" в ТЦК можно снять. Как это сделать и надо ли идти в военкомат

Почему появляется статус "розыска" и как его убрать

По словам эксперта, такой статус обычно является следствием нарушения процедур учета (например, пропущенный визит по повестке или устаревшие данные в базе "Оберіг").

"Для снятия этого статуса необходимо выполнить определенные действия, но избежание мобилизации без законных оснований для отсрочки маловероятно", – отмечает он.

Юридическая практика предусматривает три основных сценария исправления ситуации:

Административная проверка оснований. Если данные внесены по ошибке (например, из-за технического сбоя или некорректного адреса доставки повестки), статус можно отменить через обращение в ТЦК.

"Если статус появился по ошибке (например, повестка была отправлена на неправильный адрес), ТЦК может закрыть производство, а оператор вносит соответствующие изменения в реестр "Оберіг", после чего статус "В розыске" исчезает", – говорит Михаил.

Финансовое урегулирование. Уплата штрафа за нарушение правил учета (статьи 210, 210-1 КУоАП) теперь доступна в цифровом формате.

"Недавно в Резерв+ стала доступной функция онлайн-оплаты штрафов, что позволяет сделать это без посещения ТЦК. После уплаты штрафа ТЦК и СП обращается в Нацполицию для снятия лица с розыска, о чем появляется оповещение в приложении", – детализирует специалист.

Судебное обжалование. Если лицо считает действия территориального центра неправомерными, оно имеет право обратиться в суд. Положительное решение автоматически аннулирует статус нарушителя.

Защищает ли уплата штрафа от призыва?

Важно понимать, что закрытие административного производства не является аналогом отсрочки.

"Исключение – случаи, когда статус "В розыске" был ошибочным, и после его снятия необходимость явки отпадает. Следовательно, вопрос мобилизации никак не коррелируется с вопросом снятия статуса "В розыске", поэтому лицо может быть мобилизовано после явки в ТЦК и СП, даже если целью визита было просто снять статус "В розыске", – добавляет Лобунько.

Рекомендации для военнообязанных:

Систематически проверяйте состояние своего профиля в "Резерв+", есть ли там статус в "розыске". Выясните причины, почему вы получили "розыск", если он есть;

Всегда имейте при себе документы, подтверждающие уважительные причины для переноса визитов ТЦК (медицинские справки и т.д.);

В случае возникновения спорных ситуаций с полицией или ТЦК лучше привлекать профессиональных юристов.

"Уплата штрафа онлайн упрощает процесс снятия с розыска, но не гарантирует избежание мобилизации без законных оснований для отсрочки. Во избежание повторного попадания в розыск важно своевременно обновлять данные и соблюдать правила воинского учета", – подводит итог специалист.