Розширює мережу для Полісся та Волині. УЗ призначила новий поїзд до Харкова

"Укрзалізниця" призначає новий потяг №114/113 Львів - Харків. Це допоможе розширити мережу сполучення для північного Полісся й Волині.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на "Укрзалізницю" в Telegram.
Починаючи з 1 лютого потяг вирушатиме зі Львова по непарних числах о 18:06 й рухатиметься через Червоноград, Ковель, Вараш, Сарни, Житомир та інші станції. Він прибуватиме до Києва о 09:28 й рухатиметься до Харкова через Ворожбу та Суми, після чого прибуватиме вже о 19:15.
"Зворотно по непарних числах з 3 лютого рейс відправлятиметься з Харкова о 06:52, надаючи жителям Харкова, Сум та інших міст ранкове сполучення з Києвом. Зі столиці о 16:00 поїзд рушає до Житомира, й далі через Полісся з прибуттям до Львова о 07:04", - пише пресслужба.
Таким чином жителі північного Полісся та Волині отримують щоденний маршрут до Києва зі Львова, оскільки рух нового потяга такий самий, як й у раніше призначеного поїзда №131/132 Львів - Дніпро. Обидва потяги курсують через день.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що починаючи з 20 січня починають діяти нові розклади руху потягів "Укрзалізниці" з Херсону.
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