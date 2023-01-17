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Потяги з Херсона змінять свій розклад: новий графік від УЗ

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Херсон , Вівторок 17 січня 2023 16:54
Потяги з Херсона змінять свій розклад: новий графік від УЗ Фото: Укрзалізниця попередила про зміни графіку руху потягів з Херсона (GettyImages)
Автор: Каріна Левицька

"Укрзалізниця" змінила розклад руху потягів з Херсону. Нові графіки почнуть діяти з 20 січня.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на заяву глави Херсонської ОВА Ярослава Янушевича в Telegram.

За даними Янушевича, з 20 січня і надалі по парним числам потяг №101/102 Херсон-Київ відправлятиметься з Херсона о 10:06 та прибуватиме до столиці України о 20:22. Безкоштовні евакуаційні вагони в цьому потязі відсутні.

Проте, по непарним числам з 21 січня та надалі ходитиме потяг №110/109 Херсон - Львів, що рушатиме з Херсона о 14:27 та слідуватиме через станції:

  • Миколаїв;
  • Шевченко;
  • Біла Церква;
  • Вінниця;
  • Хмельницький;
  • Тернопіль.

Цей потяг матиме два безкоштовні евакуаційні вагони та прибуватиме до Львова о 10:18.

Нагадаємо, днями "Укрзалізниця" оголосила про запуск першого швидкісного поїзда з Києва до Черкас.

Раніше ми писали, що з 18 січня УЗ планує повернути пасажирське залізничне сполучення із Румунією.

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