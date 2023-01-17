Потяги з Херсона змінять свій розклад: новий графік від УЗ
"Укрзалізниця" змінила розклад руху потягів з Херсону. Нові графіки почнуть діяти з 20 січня.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на заяву глави Херсонської ОВА Ярослава Янушевича в Telegram.
За даними Янушевича, з 20 січня і надалі по парним числам потяг №101/102 Херсон-Київ відправлятиметься з Херсона о 10:06 та прибуватиме до столиці України о 20:22. Безкоштовні евакуаційні вагони в цьому потязі відсутні.
Проте, по непарним числам з 21 січня та надалі ходитиме потяг №110/109 Херсон - Львів, що рушатиме з Херсона о 14:27 та слідуватиме через станції:
- Миколаїв;
- Шевченко;
- Біла Церква;
- Вінниця;
- Хмельницький;
- Тернопіль.
Цей потяг матиме два безкоштовні евакуаційні вагони та прибуватиме до Львова о 10:18.
Нагадаємо, днями "Укрзалізниця" оголосила про запуск першого швидкісного поїзда з Києва до Черкас.
Раніше ми писали, що з 18 січня УЗ планує повернути пасажирське залізничне сполучення із Румунією.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.