Потяги з Херсона змінять свій розклад: новий графік від УЗ

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на заяву глави Херсонської ОВА Ярослава Янушевича в Telegram.

За даними Янушевича, з 20 січня і надалі по парним числам потяг №101/102 Херсон-Київ відправлятиметься з Херсона о 10:06 та прибуватиме до столиці України о 20:22. Безкоштовні евакуаційні вагони в цьому потязі відсутні.

Проте, по непарним числам з 21 січня та надалі ходитиме потяг №110/109 Херсон - Львів, що рушатиме з Херсона о 14:27 та слідуватиме через станції:

Миколаїв;

Шевченко;

Біла Церква;

Вінниця;

Хмельницький;

Тернопіль.

Цей потяг матиме два безкоштовні евакуаційні вагони та прибуватиме до Львова о 10:18.