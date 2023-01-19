Розширює мережу для Полісся та Волині. УЗ призначила новий поїзд до Харкова

Про це пише РБК-Україна з посиланням на " Укрзалізницю " в Telegram.

Починаючи з 1 лютого потяг вирушатиме зі Львова по непарних числах о 18:06 й рухатиметься через Червоноград, Ковель, Вараш, Сарни, Житомир та інші станції. Він прибуватиме до Києва о 09:28 й рухатиметься до Харкова через Ворожбу та Суми, після чого прибуватиме вже о 19:15.

"Зворотно по непарних числах з 3 лютого рейс відправлятиметься з Харкова о 06:52, надаючи жителям Харкова, Сум та інших міст ранкове сполучення з Києвом. Зі столиці о 16:00 поїзд рушає до Житомира, й далі через Полісся з прибуттям до Львова о 07:04", - пише пресслужба.

Таким чином жителі північного Полісся та Волині отримують щоденний маршрут до Києва зі Львова, оскільки рух нового потяга такий самий, як й у раніше призначеного поїзда №131/132 Львів - Дніпро. Обидва потяги курсують через день.