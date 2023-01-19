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Расширяет сеть для Полесья и Волыни. УЗ назначила новый поезд в Харьков

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Четверг 19 января 2023 14:16
Расширяет сеть для Полесья и Волыни. УЗ назначила новый поезд в Харьков Фото: Расширяет сеть для Полесья и Волыни. УЗ назначила новый поезд в Харьков (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

"Укрзализныця" назначает новый поезд №114/113 Львов – Харьков. Это поможет расширить сеть сообщения для северного Полесья и Волыни.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на "Укрзализныцу" в Telegram.

Начиная с 1 февраля поезд будет отправляться из Львова по нечетным числам в 18:06 и двигаться через Червоноград, Ковель, Вараш, Сарны, Житомир и другие станции. Он будет прибывать в Киев в 09:28 и двигаться в Харьков через Ворожбу и Сумы, после чего прибывать уже в 19:15.

"Обратно по нечетным числам с 3 февраля рейс будет отправляться из Харькова в 06:52, предоставляя жителям Харькова, Сум и других городов утреннее сообщение с Киевом. Из столицы в 16:00 поезд отправляется в Житомир, и далее через Полесье с прибытием во Львов в 07:04", - пишет пресс-служба.

Таким образом жители северного Полесья и Волыни получают ежедневный маршрут в Киев из Львова, поскольку движение нового поезда такое же, как и у ранее назначенного поезда №131/132 Львов - Днепр. Оба поезда курсируют через день.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что начиная с 20 января начинают действовать новые расписания движения поездов "Укрзализныци" из Херсона.

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