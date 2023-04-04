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Розширення НАТО стало прямим наслідком війни Путіна проти України, - Столтенберг

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Брюссель, Вівторок 04 квітня 2023 12:56
Розширення НАТО стало прямим наслідком війни Путіна проти України, - Столтенберг Фото: генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Вступ Фінляндії до НАТО, а потім і Швеції стане історичною подією та прямим результатом вторгнення Росії до України.

Про це заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

"Президент Путін проголосив за мету вторгнення в Україну, щоб НАТО було менше. Він отримує прямо протилежне... Сьогодні Фінляндія, а незабаром і Швеція стануть повноправними членами альянсу", - сказав він журналістам перед зустріччю міністрів закордонних справ альянсу.

Нагадаємо, що Фінляндія стане повноправним членом НАТО сьогодні, 4 квітня, на зустрічі міністрів закордонних справ країн Альянсу.

Нагадаємо, якби найближчим часом відбувся референдум щодо вступу України до НАТО , то за членство проголосували б 74% усіх опитаних або 87,5% тих, хто має намір взяти участь у такому референдумі.

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