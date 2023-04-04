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Расширение НАТО стало прямым следствием войны Путина против Украины, - Столтенберг

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Брюссель, Вторник 04 апреля 2023 12:56
Расширение НАТО стало прямым следствием войны Путина против Украины, - Столтенберг Фото: генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Вступление Финляндии в НАТО, а затем и Швеции станет историческим событием и прямым результатом вторжения России в Украину.

Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

"Президент Путин провозгласил целью вторжение в Украину, чтобы НАТО было меньше. Он получает прямо противоположное… Сегодня Финляндия, а вскоре и Швеция станут полноправными членами альянса", - сказал он журналистам перед встречей министров иностранных дел альянса.

Напомним, Финляндия станет полноправным членом НАТО сегодня, 4 апреля, на встрече министров иностранных дел стран Альянса.

Напомним, если бы в ближайшее время состоялся референдум по вступлению Украины в НАТО, то за членство проголосовали бы 74% всех опрошенных или 87,5% тех, кто собирается принять участие в таком референдуме.

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