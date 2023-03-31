Вступ до НАТО: скільки українців підтримають на референдумі та від чого це залежить

Якби найближчим часом відбувся референдум стосовно вступу України до НАТО, то за членство проголосували би 74% усіх опитаних, або 87,5% тих, хто збирається взяти участь у такому референдумі. Проголосували б проти відповідно 8,5% і 5%.

Як зазначають соціологи, у червні 2017 року за вступ до НАТО мали намір голосувати 48% усіх опитаних, або 69,5% тих, хто збирався взяти участь у референдумі (проголосували би проти - відповідно 33% і 26%).

За даними останнього опитування, за вступ до НАТО проголосували б 85% усіх жителів Західного регіону, 77% - Центрального регіону, 65% жителів Сходу та 54% жителів Півдня.

Чим молодші респонденти, тим частіше вони збираються голосувати за вступ до НАТО - частка таких зростає з 65% у найстаршій (60 і більше років) групі, до 81% серед тих, кому менше 30 років.

Серед тих, хто довіряє президенту Володимиру Зеленському, збираються голосувати за вступ до НАТО 79% (при 5,5% тих, хто проти), а серед тих, хто йому не довіряє - відповідно 45,5% і 25,5%.

Серед тих, хто спілкується вдома переважно українською мовою, збираються голосувати за вступ до НАТО 78% (при 6,5% тих, хто проти), а серед тих, хто переважно розмовляє російською - відповідно 64% і 14%.

Опитування, проводилося Центром Разумкова з 22 лютого по 1 березня 2023 року серед 2020 респондентів. Опитування проводилося лише на тих територіях, що контролюються урядом України та на яких не ведуться бойові дії. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.