Розряджений iPhone не проблема: 6 неочевидних корисних фішок Apple Wallet

Робота карток, якщо акумулятор розряджений

Функція Express Mode дозволяє використовувати транспортні картки, перепустки та цифрові ключі без розблокування пристрою через Face ID, Touch ID або пароль.

Головна перевага режиму - робота на резервному заряді акумулятора. Це дозволяє сплатити проїзд або відкрити цифрові двері навіть тоді, коли iPhone вимкнувся через розряджену батарею.

Віртуальні номери карток для онлайн-оплат

Якщо онлайн-магазин або сервіс не підтримує пряму оплату через Apple Pay, користувачі Apple Cash можуть згенерувати віртуальний номер картки.

Тризначний безпечний код (CVV) змінюється при кожному автозаповненні або користуванні карткою. Це унеможливлює викрадення банківських реквізитів.

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Автоматичний вибір картки за геопозицією

За допомогою застосунку Shortcuts можна налаштувати автоматичну пропозицію потрібної картки залежно від того, де перебуває користувач.

Наприклад, при вході в супермаркет iPhone може автоматично відкривати картку з підвищеним кешбеком на продукти або дисконтну картку мережі.

Миттєві перекази через Tap to Cash

Функція Tap to Cash дозволяє переказувати кошти між двома iPhone або Apple Watch без необхідності ділитися номером телефону, електронною поштою чи нікнеймом.

Для здійснення транзакції достатньо вказати суму в налаштуваннях Apple Cash, підтвердити операцію подвійним натисканням бічної кнопки та піднести пристрій до смартфона отримувача.

Передача цифрових ключів із обмеженими правами

В Apple Wallet можна зберігати цифрові ключі від автомобілів, будинків або ж готельних номерів. Ключами від транспортних засобів можна ділитися через месенджери або AirDrop.

При цьому власник може встановити обмеження для іншого водія - наприклад, окреслити максимальну швидкість пересування або гучність аудіосистеми.

Централізоване відстеження доставок

Apple Wallet дозволяє агрегувати інформацію про всі покупки, здійснені через Apple Pay. У розділі відстеження замовлень відображається актуальний статус доставки товарів без необхідності переходити на сторонні сайти поштових служб.