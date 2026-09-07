Розробник реактивних дронів "Барс" назвав ключовий виклик для "діп-страйків"

"Найскладніше (у розробці далекобійних дронів - ред.) – це стабільність зв'язку, тому що зв'язок – це один із ключових чинників, які забезпечують ефективність наших БпЛА. Так, на сьогоднішній день у нас є можливості онлайн-керування на території ворога", - зазначив розробник "Барса".

Він також підкреслив, що у компанії використовують інструментарії штучного інтелекту на всіх рівнях - від розробки й вирішення інженерних завдань до втілення машинного бачення у системи наведення на ціль.

"Так, ми використовуємо цей інструмент і ми наблизилися до досить вагомих результатів, коли на так званій "фінальній милі" перед пілотом є дві абсолютно зрозумілі варіації: або ти віддаєш керування оптичній системі донаведення, або керуєш сам", - додав розробник.

За його словами, базова модульність дозволила "Барсу" отримати три основні категорії застосування: це DeepStrike, "мідл-страйк" і "фронт-страйк". І от саме модульність дозволила балансувати з об'ємом палива і вагою бойової частини, та створити кілька модифікацій одного дрона.

Так, подальша модернізація, яка була спрямована на збільшення відстані ураження і на збільшення бойової частини, потягнула за собою незначні зміни у форм-факторі, але основа, яка була закладена при перших інженерних розрахунках, залишилась.