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Розробник реактивних дронів "Барс" назвав ключовий виклик для "діп-страйків"

12:39 07.09.2026 Пн
2 хв
Реактивні дрони можуть керуватись як в ручному, так і автоматичному режимах
aimg Костянтин Широкун
Розробник реактивних дронів "Барс" назвав ключовий виклик для "діп-страйків" Фото: розробник дронів "Барс" назвав ключовий виклик для "діп-страйків" (Getty Images)
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Найбільшим викликом при розробці далекобійних дронів є стабільний зв'язок. Дрони "Барс" мають можливість онлайн-керування на території ворога.

Про це у інтерв'ю РБК-Україна розповів розробник реактивних дронів "Барс".

"Найскладніше (у розробці далекобійних дронів - ред.) – це стабільність зв'язку, тому що зв'язок – це один із ключових чинників, які забезпечують ефективність наших БпЛА. Так, на сьогоднішній день у нас є можливості онлайн-керування на території ворога", - зазначив розробник "Барса".

Він також підкреслив, що у компанії використовують інструментарії штучного інтелекту на всіх рівнях - від розробки й вирішення інженерних завдань до втілення машинного бачення у системи наведення на ціль.

"Так, ми використовуємо цей інструмент і ми наблизилися до досить вагомих результатів, коли на так званій "фінальній милі" перед пілотом є дві абсолютно зрозумілі варіації: або ти віддаєш керування оптичній системі донаведення, або керуєш сам", - додав розробник.

За його словами, базова модульність дозволила "Барсу" отримати три основні категорії застосування: це DeepStrike, "мідл-страйк" і "фронт-страйк". І от саме модульність дозволила балансувати з об'ємом палива і вагою бойової частини, та створити кілька модифікацій одного дрона.

Так, подальша модернізація, яка була спрямована на збільшення відстані ураження і на збільшення бойової частини, потягнула за собою незначні зміни у форм-факторі, але основа, яка була закладена при перших інженерних розрахунках, залишилась.

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Нагадаємо, як раніше повідомляло РБК-Україна, у Німеччині розпочалося виробництво понад 5 тисяч далекобійних ударних дронів для України. Перші зразки вже готові, а випробувані системи надійдуть на озброєння ЗСУ уже цього року.

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